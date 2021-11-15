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В НАТО заявили, что присутствие войск альянса в Черном море не угрожает России

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Efrem Lukatsky/AP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что войска альянса в Черноморском и Балтийском регионах не являются угрозой для России. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

«Расширенное военное присутствие НАТО в Черноморском регионе и странах Балтии носит оборонный характер и не угрожает России», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что учения НАТО в Черном море представляют угрозу, так как альянс использует стратегическую авиацию с боевым оружием.

По его словам, Минобороны России предложило провести в Черном море учения в ответ на действия НАТО, но президент посчитал это нецелесообразным. Он подчеркнул, что нет необходимости нагнетать обстановку, поэтому российские военные ограничиваются лишь сопровождением самолетов и кораблей НАТО.

Вблизи государственных территориальных вод России находятся два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, прибывший в акваторию Черного моря для совместных учений с партнерами по НАТО.

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