В Польше сообщили о выпуске коллекционных монет в честь защиты восточной границы

Национальный банк Польши собирается выпустить коллекционные монеты и банкноты, посвященные защите восточной границы Польши с Белоруссией на фоне кризиса с мигрантами. Об этом сообщает польская версия издания Business Insider.

Сообщается, что председатель Национального банка Адам Глапиньски принял решение об «ускоренной и внеочередной» эмиссии.

Ранее польские жители раскритиковали Национальный банк за выпуск коллекционных банкнот с изображением бывшего президента Польши Леха Качиньского. Тогда полякам не понравилось визуальное оформление.

Большая группа мигрантов в сопровождении белорусских военных и журналистов ранее подошла к контрольно-пропускному пункту «Брузги», началась давка. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию с места событий.