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В Совфеде оценили предложение Польши исключить Россию из международных организаций

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что Польше, вместо того чтобы призывать к исключению России из международных организаций, следует позаботиться о том, чтобы самой «не вылететь из Евросоюза», передает РИА «Новости».

«Пусть лучше Польша позаботится о том, чтоб не вылететь из Евросоюза, который не принимает позицию Конституционного суда Польши о верховенстве польской Конституции», — подчеркнул Клишас.

Он отметил, что международные позиции России основаны на ее статусе победительницы во Второй мировой войне и системе международных соглашений.

Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский призвал исключить Россию и Белоруссию из «международных организаций» и «спортивных состязаний» из-за происходящего на белорусско-польской границе. По его мнению, подобный шаг необходим в рамках усиления давления на руководство этих стран с целью разрешить сложившийся кризис на границе с Белоруссией.

На прошлой неделе у белорусско-польской границы образовался стихийный лагерь беженцев, стремящихся попасть в Европу. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

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