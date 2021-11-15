Рябков: США не хотят слышать позицию России по Украине и Черному морю

Ситуация на Украине и в регионе Черного моря становится все более рискованной, Вашингтон не желает слышать позицию Москвы по этим вопросам. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что в регионе «копится негативная энергия, возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации».

По словам Рябкова, политика стран Запада, ответственных за действия украинских властей, становится все более «безбашенной».

«Все меньше в ней (позиции Запада — прим.) прослеживаются хоть какие-то рациональные зерна. Она пропитана и провокационной по отношению к нам риторикой, и материальным содержанием — тоже весьма и весьма провокационным», — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудил с российским коллегой присутствие кораблей США и НАТО в Черном море.

Две недели назад в акваторию Черного моря зашли два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal. Американские судна провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Украины.

15 ноября стало известно, что Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО.