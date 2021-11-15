Эрдоган причислил себя к самым опытным мировым лидерам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил свою роль в современной политике во время встречи с молодежью в провинции Чанаккале. Его слова приводит агентство РИА «Новости».

«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я самый опытный. Говорю это не чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», — заявил политик.

Эрдоган ранее заявил, что дипломатический кризис с объявлением 10 послов персонами нон грата разрешен после заявлений посольств о невмешательстве в дела Турции.

Политик пришел к власти в стране в 2014 году. Через четыре года он был переизбран на пост президента Турции.