Глава Еврокомиссии попросила Москву повлиять на Лукашенко для сохранения отношений с ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Москве с просьбой повлиять на Минск по вопросу, связанному с притоком беженцев в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, прозвучавшее на экономической конференции издания Süddeutsche Zeitung.

«На мой взгляд, очень хорошо, что канцлер с ее большим опытом и в свете поддержания ею многолетних отношений с президентом Путиным здесь оказывает поддержку», — добавила Ляйен.

По словам главы ЕК, у президента России Владимира Путина есть влияние на белорусского коллегу Александра Лукашенко.

«И я думаю, очень важно, если он сейчас окажет это влияние», — подчеркнула председатель Еврокомиссии Ляйен.

Повлиять нужно, по ее словам, в интересах сохранения отношений с Евросоюзом.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе длится с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.

Также в Варшаве призвали исключить Россию из международных организаций из-за миграционного кризиса.