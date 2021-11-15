Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Рябков: США не хотят слышать позицию России по Украине и Черному морю 14:53
Столтенберг назвал три очага напряженности в Европе, беспокоящих НАТО 14:49
Губерниев отреагировал на призыв исключить Россию из международного спорта 14:46
Арестович заявил, что Украина является главной целью миграционного кризиса 14:46
В Раде обвинили власти Украины в раскручивании «военного психоза» 14:42
Эрдоган причислил себя к самым опытным мировым лидерам 14:41
«Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту газа... 14:41
Эксперт: решение Visa о тарифах не обязательно приведет к обнулению комиссий... 14:39
Власти Карелии пояснили отмену указа об отнесении части Карелии к Крайнему Северу 14:37
Футбольная ассоциация Иордании призвала проверить пол спортсменки из сборной Ирана 14:35

Глава Еврокомиссии попросила Москву повлиять на Лукашенко для сохранения отношений с ЕС

close
100%
Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Москве с просьбой повлиять на Минск по вопросу, связанному с притоком беженцев в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, прозвучавшее на экономической конференции издания Süddeutsche Zeitung.

«На мой взгляд, очень хорошо, что канцлер с ее большим опытом и в свете поддержания ею многолетних отношений с президентом Путиным здесь оказывает поддержку», — добавила Ляйен.

По словам главы ЕК, у президента России Владимира Путина есть влияние на белорусского коллегу Александра Лукашенко.

«И я думаю, очень важно, если он сейчас окажет это влияние», — подчеркнула председатель Еврокомиссии Ляйен.

Повлиять нужно, по ее словам, в интересах сохранения отношений с Евросоюзом.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе длится с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.

Также в Варшаве призвали исключить Россию из международных организаций из-за миграционного кризиса.

Все новости на тему:
Проблемы с мигрантами
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть