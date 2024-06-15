В сборной России заявили, что Сафонова рано сравнивать с Акинфеевым

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова рано сравнивать со стражем ворот ЦСКА Игорем Акинфеевым, передает «Спорт-Экспресс».

«У Игоря так много различных достижений, что одного приглашения в «ПСЖ», недостаточно для сравнения с ним. Матвей только сейчас по-настоящему начинает свою карьеру. У него еще все впереди», — сказал Кафанов.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее журналист Александр Шмурнов назвал преимущество Сафонова над Джанлуиджи Доннаруммой.