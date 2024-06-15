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В регионе ребенка направили в больницу после выпадения из окна третьего этажа

Mash: в Нижнекамске ребенок выпал из окна квартиры, родителей найти не удалось

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Shutterstock

Ребенок из Нижнекамска попал в больницу, выпав из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По предварительной информации, первым на ситуацию обратил внимание прохожий. Он услышал звук падения и плач пятилетнего мальчика, который лежал на земле.

«Видимых повреждений на нем не было, жаловался только на головную боль», – сообщается в публикации.

Прохожий попытался найти родителей упавшего с четвертого этажа ребенка, определив квартиру по окнам. Мужчина позвонил в жилье, но ему никто не ответил.
Скорая помощь направила мальчика в больницу. Его родителей ищут.

До этого в Петербурге мать и ребенка госпитализировали после выпадения из окна. Семья приехала к бабушке, и, пока женщины общались, ребенок облокотился на москитную сетку. Предмет не выдержал давления и мальчик выпал. Шокированная мать прыгнула за ним с третьего этажа.

В результате мать получила переломы и серьезные травмы головы. У ребенка диагностировали перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее четырехлетний ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа в Туле.

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