Названа причина, почему Бакаев не нужен «Спартаку»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев, во время своей игровой карьеры выступавший за московский «Спартак», прокомментировал возможное возвращение в состав красно-белых полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Он не смог в «Зените» за основу зацепиться, и если «Спартак» ставит перед собой большие задачи, то его возвращение сомнительно. Я помню, моментами он показывал яркую игру, выдавал хорошие матчи, забивал голы, неплохие индивидуальные действия показывал. Сложно вспомнить у него проявление каких-то лидерских качеств, ему не хватало стабильности», — приводит слова Бояринцева Legalbet.

Ветеран красно-белых считает, что с момента ухода Бакаева из «Спартака» в «Зенит» уже прошло много времени и полузащитник не стал моложе, что может повлиять на его игровые качества, как и выступление в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов, куда он был отдан в аренду «Зенитом». По мнению Бояринцева, «Спартаку» надо искать футболиста, который сможет заменить в роли лидера команды Квинси Промеса, а Бакаев на эту роль не подходит.

Воспитанник «Спартака» Бакаев провел за клуб 105 встреч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Летом 2022 года он перешел на правах свободного агента в «Зенит», где в 34 встречах смог забить три мяча. Последний сезон Бакаев провел в чемпионате ОАЭ за «Аль-Вахда», набрав 1+3 в 25 встречах.

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