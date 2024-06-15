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Брошенного матерью истощенного ребенка с синдромом Дауна нашли в номере мотеля

Metro: в США мать бросила ребенка-инвалида в номере мотеля и сбежала

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Idris Solomon/Reuters

В штате Алабама в номере мотеля обнаружили истощенного 13-летнего подростка с инвалидностью. Об этом сообщает Metro.

Американка бросила в номере отеля своего 13-летнего сына с синдромом Дауна. Обессиленного мальчика нашли сотрудники, на место была вызвана полиция и скорая помощь. Ребенка госпитализировали, у него диагностировали обезвоживание и истощение, спасти мальчика не удалось.

В розыск объявлена его 55-летняя мать Серена Старки, женщина может скрываться от правоохранителей в штате Алабама. Как установили следователи, около года семья проживала в мотеле, мать практически не заботилась о сыне, он никогда не посещал школу, редко бывал на медицинских осмотрах. Американке предъявлено заочное обвинение в тяжком преступлении.

До этого сообщалось, что в Москве мать бросила двухмесячного младенца у супермаркета и скрылась. Инцидент произошел в Южном Бутове у магазина на улице Адмирала Ушакова. По словам очевидца, супружеская пара громко поссорилась у входа в супермаркет. В ходе конфликта мужчина пытался отдать женщине младенца. Когда на ссору обратили внимание прохожие и сделали паре замечание, мужчина все-таки передал младенца его матери и скрылся. Точно так же через некоторое время, как утверждает очевидец, поступила мать ребенка. В отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Ранее в Томске женщина оставила детей в центре города и ушла.

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