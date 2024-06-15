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Правозащитников Армении призвали защитить людей от действий властей

В Армении призвали правозащитников защитить граждан от действий правительства

Архиепископ Баграт Галастанян, который возглавлял протестные акции против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, призвал правозащитников защитить граждан, которые подвергаются репрессиям со стороны действующих властей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываю всех правозащитников защитить всех предпринимателей, отдельных граждан, организации, партии, которые подвергаются репрессиям», — сообщил Галастанян.

До этого армянский адвокат Рубен Меликян заявил о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении. 14 июня стало известно, что в Ереване хотят свернуть палаточный лагерь участников акции за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и передачи Азербайджану нескольких приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

12 июня у парламента Армении в Ереване, где выступил премьер-министр страны, начались столкновения между полицией и протестующими. Участники акции пытались прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытались их оттеснить. В результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян.

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.

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