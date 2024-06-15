Полпред президента в УрФО Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета «Единой России»

Зампред Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на «Единую Россию».

«В соответствии с уставом партии Владимир Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа «Единой России», — сказано в сообщении.

До этого Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака, которого назначили временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

В указе президента РФ Владимира Путина говорится, что Олег Хорохордин досрочно прекратил полномочия губернатора Алтая по собственному желанию. Сам Хорохордин сообщил, что переходит на новое место работы.

Турчак занимал пост секретаря генсовета «Единой России» с 2017 года, с 2020 года он был первым зампредом Совета Федерации, где координировал работу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В 2009-2017 годах Турчак уже был губернатором — тогда он возглавлял Псковскую область.

Ранее «Единая Россия» ввела обязательные членские взносы.