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В офисе Зеленского ищут возможности передать РФ наработки саммита в Швейцарии

Ермак: Киев ищет возможности передать России наработки саммита в Швейцарии

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев ищет возможности передать России наработки саммита в Швейцарии. Об этом сообщает украинский «24 канал».

Он отметил, что в эти выходные в Швейцарии будут обсуждаться принципы будущего совместного плана, основанного на «формуле мира».

«Потом, когда этот совместный план будет готов, мы ищем возможности представить этот план представителю России. Мы думаем, это может произойти на втором саммите», — заявил Ермак.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию.

В свою очередь Зеленский назвал условия президента Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее в США указали, что препятствует достижению мира на Украине.

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