Чемпионка мира выразила желание встать в пару с Кацалаповым

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» выразила желание принять участие в «Ледниковом периоде» и назвала трех фигуристов, с которыми хотела бы встать в пару.

«Участие в «Ледниковом периоде» — это честь и мечта для многих спортсменов. Я бы с удовольствием выступила на этом шоу и встала бы в пару с Александром Энбертом, Никитой Кацалаповым или Дмитрием Алиевым.

Помимо этих фигуристов, поработала бы и с другими звездами, которые не боятся пробовать себя в чем-то новом и готовы упорно работать. Так что я открыта для предложений и с удовольствием приму участие в подобных проектах, если меня позовут», — сказала Тишова.

Никита Кацалапов выступает в танцах на льду в паре с Викторией Синициной. Он является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в командном турнире, бронзовым призером тех Игр в личном турнире, а также серебряным призером Пекина-2022 в личном турнире.

Александр Энберт выступал в дуэте с Натальей Забияко в спортивных парах и стал серебряным призером Пхенчхана-2018 в командном турнире.

Дмитрий Алиев выступает в мужском одиночном катании. Он завоевал золото чемпионата Европы.

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