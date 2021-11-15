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В Армении сообщили об отступлении азербайджанских войск

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Совет безопасности Армении выступил с заявлением, в котором говорится, что азербайджанская военная техника и войска были выведены с территории Армении в результате переговоров. Об этом сообщает агентство Armen Press.

«ВС Азербайджана взяли в осаду четыре армянские позиции. В результате переговоров азербайджанская военная техника и войска, вторгшиеся на суверенную территорию Армении, покинули этот район. Подразделения ВС Армении также были выведены с указанных четырех боевых позиций. Тем не менее, азербайджанские военнослужащие <...> продолжают дислоцироваться на вышеупомянутом участке», — говорится в сообщении.

В данный момент Совбез Армении проводит расследование инцидента.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что азербайджанские военные вторглись на армянскую территорию с позиций на восточном направлении границы.

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