В Варшаве призвали исключить РФ из международных организаций из-за миграционного кризиса

Из-за миграционного кризиса необходимо исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и соревнований, об этом заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский в интервью изданию Polska Times.

По его мнению, подобный шаг необходим в рамках усиления давления на руководство двух стран с целью разрешить сложившийся кризис на границе с Белоруссией.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — отметил Глиньский.

Ранее в Польше отметили, что если миграционный кризис на границе страны не сойдет на нет, в дальнейшем милитаризация межгосударственных границ продолжит усиливаться.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.