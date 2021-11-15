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В МИД Австрии считают, что ЕС должен послать четкий сигнал России по ситуации с Украиной

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Глава Министерства иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт заявил, что Евросоюзу надо направить четкий сигнал России для исключения последующей эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Там ситуация тоже очень критическая. Там речь также идет о том, чтобы мы в качестве ЕС послали совершенно ясные сигналы, четкие послания России, чтобы вернуться к мирной ситуации и не допустить дальнейшей эскалации конфликта», — подчеркнул Линхарт.

Отношения между РФ и Украиной ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, когда в 2014 году местные жители не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Также на Украине считают Россию причастной к событиями на юго-востоке страны и называют «страной-агрессором».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент РФ Владимир Путин действует исключительно в интересах России.

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