МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в связи с кризисом с мигрантами

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал президента России Владимира Путина оказать влияние на президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии, сообщает Reuters.

«Если Путин может помочь, а он явно тот, которому проще всего использовать свое влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, то тогда он должен сделать это. Не только говорить об этом, но за словами должны последовать и действия», — заявил Маас в преддверии глав МИД стран Европейского союза.

Ранее глава Государственного департамента Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отвлекает внимание от действий России против Украины.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.