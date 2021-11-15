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ЕС планирует расширить санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

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Irek Dorozanski/DWOT/Reuters

Главы МИД стран Евросоюза планируют одобрить расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границах этой страны с государствами ЕС. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.

Боррель рассказал, что ЕС одобрит расширение правовой базы санкций против Белоруссии для ограничений в отношении всех тех, кто участвует в незаконной переправке мигрантов в эту страну. Он уточнил, что санкции могут затронуть авиакомпании и туристические агентства, а их руководителям запретят поездки в ЕС и заморозят активы на территории союза.

Представитель добавил, что в рамках уже действующего санкционного режима министры ЕС введут санкции против 30 представителей Белоруссии, которые замешаны в этом кризисе.

Ранее руководитель МИД Белоруссии Владимир Макей по телефону обсудил с Боррелем ситуацию с мигрантами на границе республики с Евросоюзом.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в Евросоюз.

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