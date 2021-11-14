Захарова ответила на заявление ВСУ о готовности «уничтожать мигрантов»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы украинских военных по ликвидации маскирующихся под мигрантов диверсантов на границе с Белоруссией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина - не Россия, це Европа», — написала Захарова.

Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр) ВСУ сообщила, что украинские военные заявили о готовности «уничтожать мигрантов» на белорусской границе, если те попытаются прорваться на территорию Украины.

Чуть позже в ОПЕБр ВСУ уточнили, что военнослужащие не будут применять силу против мигрантов на границе. Там подчеркнули, что речь шла о «диверсионно-разведывательных группах противника».

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.