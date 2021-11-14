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Вучич признался, что Путин отвечает на звонки оперативнее других мировых лидеров

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Сербия и Россия успешно сотрудничают в военной сфере, и 19-я встреча двух лидеров демонстрирует важность страны для РФ, о чем заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Я сейчас в 19-й раз встречусь с президентом Путиным. Представьте, президент Путин 19-й раз нашел время для президента или премьера Сербии. 19 раз за последние семь лет. Сколько в этом энергии, которой он вложил в отношения с Сербией. Бесконечная ему благодарность за это, мы очень ценим», — сказал президент.

Он отметил, что в регионе страны активно общаются между собой, но при контактах с «великими лидерами нужно время». При этом, по словам президента, Путин всегда оперативно отвечает на запросы о звонках: ответа российского лидера он ждет сутки или двое суток, и это самая большая скорость в сравнении с другими лидерами мировых держав.

«Для [и.о. канцлера ФРГ Ангелы] Меркель нужно несколько дней ждать, чтобы поговорить. [Председатель КНР] Си Цзиньпин — еще больше времени требуется, но возможно тоже поговорить, ну а с американским президентом я и не пытался, так что не знаю», — отметил Вучич.

Ранее он заявил, что многому научился у Владимира Путина.

Вучич выразил надежду, что ему удастся договориться с Путиным о цене газа. Он выразил уверенность, что после встречи на высшем уровне поставки российского газа в Сербию увеличатся, а цена топлива будет скорректирована.

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