Три города в Германии согласились принять беженцев с белорусско-польской границы

Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг согласились принять беженцев, находящихся на польско-белорусской границе, сообщает белорусский центр «Системная правозащита» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в организацию поступило 38 письменных обращений мигрантов с просьбой о помощи.

«На данный момент в адрес Правозащитного Цента поступило 38 письменных обращений мигрантов с просьбой о помощи. Все они будут переведены и нотариально заверены», — говорится в сообщении.

Ранее польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. По данным ведомства, «иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб».

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в Евросоюз.