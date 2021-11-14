Захарова: у Британии нет права никого обвинять в ситуации с беженцами

Великобритания не может обвинять других, пока «не ответит» за Ирак. Такое мнение официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram, прокомментировав заявление главы внешнеполитического ведомства Британии Элизабет Трасс об ответственности России в кризисе на польско-белорусской границе.

«Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе: гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ (организация запрещена в России), гуманитарные катастрофы в этой части света. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — сказала Захарова.

Она заявила, что 45 тыс. солдат Великобритании «помогали США оккупировать» Ирак, заниматься убийствами местных жителей и «разворовывать» богатства страны.

Ранее Трасс отметила, что Россия должна взять на себя ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе и оказать давление на Белоруссию, чтобы прекратить его. В то же время руководитель дипведомства Великобритании призвала бойкотировать запуск уже достроенного «Северного потока — 2» и отказаться от сотрудничества с такими ненадежными партнерами, как Россия.