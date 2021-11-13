Среди мигрантов распространился слух об открытии польской границы

В чатах, которыми пользуются мигранты на белорусско-польской границе, появились данные о том, что в скором времени границу откроют и их пустят на территорию Евросоюза. Об этом сообщает телеканал RT.

По данным телеканала, эту информацию в лагере мигрантов восприняли с ликованием. За спиной корреспондента на видео можно увидеть возбужденных людей и услышать их радостные крики.

Уточняется, что, по неподтвержденным сведениям, это решение Варшава приняла под давлением Берлина.

В то же время польский телеканал Polsat проинформировал о том, что мюнхенские власти выразили готовность принять беженцев из стран Ближнего Востока и Севера Африки.

«Мы более не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности. <…> Мы в очередной раз предлагаем быстро и без лишней бюрократии принять застрявших на границе людей в Мюнхене и на месте обеспечить им доступ к соответствующих процедурам, касающимся получения убежища», — говорится в сообщении.

В столице Баварии отметили, что мигранты могут быть приняты и размещены по действующим в Германии региональным и федеральным программам.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что президент Белоруссии готов обсудить миграционный кризис с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.