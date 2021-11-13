Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Прудников рассказал, что Черчесов в «Спартаке» все время был недоволен... 21:28
На писательницу Линор Горалик пожаловались в ФСБ из-за «аморальности»... 21:26
В метро Москвы мужчина погиб, спасая прыгнувшего под поезд пассажира 21:13
Американский журналист предупредил о ядерных ударах в случае войны России... 20:59
Президент США Байден назвал покойного бейсболиста «великим негром» 20:55
Мужчина оказался в больнице, съев покупной торт со стеклом 20:54
Путин увидел будущее России в достижениях сегодняшних школьников 20:49
Миронов заявил, что эсеры будут голосовать против законопроекта о QR-кодах 20:44
Экс-президент «Спартака» высказался о возможном назначении Карреры в клуб РПЛ 20:38
Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить один из клубов РПЛ 20:31

Среди мигрантов распространился слух об открытии польской границы

В чатах, которыми пользуются мигранты на белорусско-польской границе, появились данные о том, что в скором времени границу откроют и их пустят на территорию Евросоюза. Об этом сообщает телеканал RT.

По данным телеканала, эту информацию в лагере мигрантов восприняли с ликованием. За спиной корреспондента на видео можно увидеть возбужденных людей и услышать их радостные крики.

Уточняется, что, по неподтвержденным сведениям, это решение Варшава приняла под давлением Берлина.

В то же время польский телеканал Polsat проинформировал о том, что мюнхенские власти выразили готовность принять беженцев из стран Ближнего Востока и Севера Африки.

«Мы более не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности. <…> Мы в очередной раз предлагаем быстро и без лишней бюрократии принять застрявших на границе людей в Мюнхене и на месте обеспечить им доступ к соответствующих процедурам, касающимся получения убежища», — говорится в сообщении.

В столице Баварии отметили, что мигранты могут быть приняты и размещены по действующим в Германии региональным и федеральным программам.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что президент Белоруссии готов обсудить миграционный кризис с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть