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В Минске заявили о готовности провести переговоры о мигрантах с Меркель

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт оценила возможность главы республики Александра Лукашенко провести разговор о мигрантах с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скажу Вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом, а также выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся в основном в Германию.

11 ноября Меркель и Путин обсудили миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши. В ходе переговоров была подтверждена важность скорейшего урегулирования ситуации в соответствии с международными гуманитарными нормами. Российский лидер высказался в пользу восстановления контактов между государствами Европейского союза и Белоруссией в целях решения проблемы с беженцами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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