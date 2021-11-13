Около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши

Около 100 мигрантов перешли из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы на территорию Польши, сообщает ТАСС.

«Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска («Брузги — Кузница» — прим. ред.). Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной», — говорится в сообщении государственного пограничного комитета Белоруссии.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.