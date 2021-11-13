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В США призвали Россию не злоупотреблять законом об иноагентах

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Depositphotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию не «злоупотреблять законом об иностранных агентах». Об этом он написал в своем Twitter.

«Иски российских властей о закрытии «Мемориал интернэшнл» и правозащитного центра «Мемориал» (признан в России НКО-иноагентом) являются атакой на свободу слова. Россия должна прекратить судебные процессы и перестать злоупотреблять законом об «иностранных агентах», — написал Блинкен.

Ранее стало известно, что в Верховный суд России поступило обращение от Генпрокуратуры с требованием ликвидировать Международный «Мемориал» и одноименный правозащитный центр. Свое решение в ведомстве объяснили неоднократным нарушением закона России об иноагентах. В «Мемориале» же уверены, что «законных оснований для ликвидации организации нет». Рассмотрение иска назначено на 23 ноября.

В прокуратуре считают, что обе организации скрывали, что являются иноагентами. А НКО и их должностным лицам с 2019 года неоднократно назначались штрафы за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, добавили в ведомстве.

В свою очередь в одноименном правозащитном центре новость о подаче иска о ликвидации отреагировали тремя словами: «Поверить не можем», такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте ПЦ.

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