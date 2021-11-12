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В Пентагоне не считают, что Россия планирует вторгнуться на Украину

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что действия российских военных рядом с украинской границей не говорят о намерении вторгнуться в страну. Об этом он сообщил на лекции в университета Дьюка, передает РИА «Новости».

«Это не что-то открыто агрессивное. Не то, что показывает, что они собираются вторгнуться в ближайшие дни», — пояснил он.

Пи этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты «пристально наблюдают» за действиями российской стороны.

Ранее сообщалось, что Европейский союз обладает «тревожной информацией» касательно увеличения Россией своего военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму. Об этом сообщает официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

По его словам, Еврсоюз продолжает тесно сотрудничать и координировать действия с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками по «российскому досье».

Стано подтвердил, что ЕС получил от США некие «данные» по итогам недавнего визита американских высокопоставленных чиновников в Москву и Киев, добавив, что Евросоюз также определенную информацию от Великобритании. Помимо этого, по его словам, вопрос российского военного присутствия на границе с Украиной обсуждался в ходе состоявшейся накануне встрече президента США Джо Байдена и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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