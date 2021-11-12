Страх мутаций стал одной из причин отказа от вакцинации на Украине

Часть украинцев отказываются вакцинироваться, так как уверены, что прививка сделает их мутантами. Об этом сообщается в исследовании «Кто такие антивакцинаторы» Украинского института будущего.

Отмечается, что в стране вакцинированы на данный момент всего 27% населения. Согласно опросам, каждый десятый купил подтверждающий документ. Более трети граждан (36%) сообщили, что вообще не собираются вакцинироваться.

Главной причиной отказа вакцинироваться стало недоверие к любым вакцинам (48% от нежелающих делать прививку). Реже антивакцинаторы (10%) выделяют страх мутаций в организме и ожидание новых исследований вакцин от коронавируса.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Министерство здравоохранения Украины уничтожило 500 тыс. просроченных доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Срок их годности истекал 31 октября 2021 года. Известно, что точное число просроченных препаратов станет известно после того, как будет произведен перерасчет.