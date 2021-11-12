Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минпромторг ожидает ухудшение ситуации с автомобильной электроникой 17:46
Адель пожаловалась на отчаяние и растерянность после развода 17:40
Дочь Пескова назвала «необходимой» деятельность «Мемориала»* 17:40
Экс-вратарь «Зенита» считает, что у сборной России проблемы... 17:40
Напавший на имама в Дагестане выпустил по нему 13 пуль... 17:37
Британские дайверы нашли кокаин на огромную сумму на дне корабля 17:35
Пользователи пожаловались на сбои в TikTok 17:31
Главу управления соцпитания Петербурга задержали за многомиллионный ущерб городу 17:27
Экс-игрок киевского «Динамо» сравнил сборные России и Украины 17:25
Похоронивший жену Шаляпин стал блондином и сравнил себя с сакурой 17:20

Страх мутаций стал одной из причин отказа от вакцинации на Украине

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Часть украинцев отказываются вакцинироваться, так как уверены, что прививка сделает их мутантами. Об этом сообщается в исследовании «Кто такие антивакцинаторы» Украинского института будущего.

Отмечается, что в стране вакцинированы на данный момент всего 27% населения. Согласно опросам, каждый десятый купил подтверждающий документ. Более трети граждан (36%) сообщили, что вообще не собираются вакцинироваться.

Главной причиной отказа вакцинироваться стало недоверие к любым вакцинам (48% от нежелающих делать прививку). Реже антивакцинаторы (10%) выделяют страх мутаций в организме и ожидание новых исследований вакцин от коронавируса.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Министерство здравоохранения Украины уничтожило 500 тыс. просроченных доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Срок их годности истекал 31 октября 2021 года. Известно, что точное число просроченных препаратов станет известно после того, как будет произведен перерасчет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть