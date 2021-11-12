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Евросоюз призвал Россию не закрывать «Мемориал»*

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Virginia Mayo/AP

Еврокомиссия призывает Россию не идти на ликвидацию организации «Международный Мемориал» и одноименного правозащитного центра (признаны в России иноагентами). Об этом сообщает Euractiv.

«Мы глубоко сожалеем об этом решении... Мы призываем власти отменить этот шаг», — сказал Стано, комментируя требование российской прокуратуры. Он уверен, что сам закон об иностранных агентах противоречит международным обязательствам России.

Отмечается, что с подобным призывом выступила и генсек Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. Она добавила, что готова помочь Москве пересмотреть закон об иноагентах в соответствии с нормами Европейской конвенции о правах человека.

Накануне «Газета.Ru» сообщала, что в Верховный суд России поступило обращение от Генпрокуратуры с требованием ликвидировать Международный «Мемориал» и одноименный правозащитный центр. Свое решение в ведомстве объяснили неоднократным нарушением закона России об иноагентах. В «Мемориале» же уверены, что «законных оснований для ликвидации организации нет». Рассмотрение иска назначено на 23 ноября.

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