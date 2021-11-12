Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за «большой союз» с Россией

Франции выгодно восстановить отношения с Россией. Такое мнение высказал кандидат в президенты Пятой республики от партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на телеканале Europe 1.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что будущее Европы зависит от большого союза с российской стороной. «У них есть сырье, желание защищаться, а кроме того, они необходимы на Ближнем Востоке», — выразил мнение он.

Политик также призвал к отмене «несправедливых санкций» против Москвы, которые были введены после присоединения Крыма к России, что поможет, по его мнению, наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Кандидат в президенты также считает, что Парижу необходимо прекратить участвовать в «детских играх» во внешней политике и нужно стремиться проводить независимый курс.

Дюпон-Эньян — правый политик, в 1990-е годы поработавший в правительстве, а впоследствии избиравшийся мэром Йера и депутатом Национального собрания Франции. Он продвигает консервативные идеи среди образованных слоев населения.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что французский ультраправый журналист Эрика Земмур вполне может бросить вызов президенту Эммануэлю Макрону и потеснить Марин Ле Пен из правого «Национального движения».