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В Белоруссии могут признать независимость Южной Осетии и Абхазии

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Почетный консул Республики Абхазия в Ростове-на-Дону Адик Аршба написал в своем Telegram-канале, что в Белоруссии могут признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

«Появилась информация о том, что в белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и Южной Осетии», — сказано в сообщении.

Дипломат дал оценку появившейся информации. По еuj мнению, это «абсолютно логичное», но только немного запоздавшее, но от этого «не менее полезное и значимое» решение. Аршба указал, что дипломаты Абхазии много работали по выстраиванию контактов с белорусскими коллегами.

Ранее Белоруссия признала российским Крым.

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