«Появилась половая тряпка»: депутат Госдумы рассказал о реакции на его жалобу на пустой кабинет

Пожаловавшемуся на пустой кабинет новому депутату Госдумы Михаилу Матвееву приходится работать на диванах, которых в коридорах парламента, по его словам, стало меньше. Коммунист-одномандатник рассказал «Газете.Ru», что со вчерашнего дня в его кабинете с «блатным номером 222» появилась половая тряпка, но ремонт по-прежнему не начался.

«Сегодня все на том же месте, но появилась половая тряпка. Я депутат-одномандатник, мои избиратели меня завалят обращениями, мне все это надо будет регистрировать, печатать, отвечать. Работать сейчас приходится на диванах, а их стало меньше. С учетом пандемии повыносили везде все», — пожаловался Матвеев.

По словам депутата, номер своего рабочего кабинета он узнал только в конце октября. К 8 ноября обещали сделать ремонт.

«И вот я вчера пошел посмотреть, кабинет оказался открыт. Ремонта нет, зато очень блатной номер — 222. Три гуся, как тут говорят. Чей кабинет был, сам хотел бы выяснить, но не знаю, как это сделать. То, что он единоросс, мне сказали в партии КПРФ», — пояснил политик.

Матвеев признался, что не ожидал увидеть пустую комнату, причем с отодранными панелями и подоконником.

«Я думал, здесь все такие богатые, всем на все наплевать. Тем более если человек пять лет отсидел в кабинете, то, наверное, эти б/у панели – ну куда он их мог деть!?» — сказал депутат от Самарской области.

На то, что его коллега-единоросс Виталий Милонов раскритиковал жалующихся депутатов Госдумы, назвав их «голодранцами», Матвеев отреагировал спокойно.

«Милонова не знаю, но слышал, что есть такой одиозный товарищ из Санкт-Петербурга. Мы нищеброды, да! Да мне все равно, я готов на табуретке работать, просто дайте рабочий стол и компьютер, чтобы я мог документы делать и бумажки писать. Мне не нужен суперремонт. Главное, чтобы в кабинете было окно, и чтобы можно было посадить помощника», — заявил Матвеев.

Депутат от Самарской области рассказал, что помощь с ремонтом в рабочем кабинете ему готовы оказать его избиратели.

«Избиратели в соцсетях предлагают привезти из Самары бригаду, которые мне все отремонтируют, скинутся на мебель. Если бы я знал, что такое произойдет, я бы, наверное, в ИКЕА купил бы какой-то стол», — добавил Матвеев.

9 ноября депутат Госдумы, член фракции КПРФ Михаил Матвеев опубликовал в Twitter видео из своего кабинета, пожаловавшись на то, что его не обеспечили рабочим местом. Он заявил, что депутат, который занимал это помещение в прошлом, сделал дорогой ремонт, но, выезжая, забрал все с собой.