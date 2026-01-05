Размер шрифта
В Германии испугались, что Россия могла обменять Венесуэлу на Украину

BZ: Сценарий обмена Россией Венесуэлы на Украину кажется пугающе актуальным
Kevin Lamarque/Reuters

Сценарий, при котором Россия могла прекратить свое участие в делах Венесуэлы в обмен на американские уступки на Украине, после атаки США кажется «пугающе актуальным». Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Еще в 2019 году бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Фиона Хилл указывала на то, что Россия неофициально предлагала прекратить свое участие в делах Венесуэлы в обмен на американские уступки в Украине. В то время это оставалось лишь теоретическим предположением. Сегодня такой сценарий кажется пугающе актуальным. Даже западные аналитические центры, такие как лондонский Chatham House и брюссельский Европейский политический центр, пишут об этом», – подчеркнуло издание.

Также обозреватель BZ отметил, что об обмене Венесуэлы на Украину говорил и политик Владимир Жириновский. И если раньше эту фразу на Западе считали «банальной кремлевской пропагандой», то теперь уже есть вопрос, «насколько точно она описывает формирующиеся геополитические реалии».

Также издание указывает, что сам президент Украины Владимир Зеленский оказался на «политическом минном поле» после похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Ситуация особенно остра лично для президента Владимира Зеленского. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него – политическое минное поле. Если украинский лидер оправдает вмешательство США, он подорвет свою собственную давнюю линию аргументации в отношении конфликта с Россией. Если Зеленский осудит американцев, он рискует навлечь на себя гнев Трампа, включая потенциальные политические или личные последствия», – отметило издание.

В тексте говорится, что украинские политологи и члены Верховной Рады открыто предупреждают о том, что США могут сократить военную помощь и пересмотреть свою позицию по Украине в начале 2026 года. И то, что украинский МИД дал понял, что понимает атаку на Венесуэлу, показывает, «насколько ограничено пространство для маневра для Киева», указал журналист.

Также издание пишет, что для Украины тревожным является «двойственное отношение» к венесуэльским событиям европейских союзников и нежелание Европы осуждать США. BZ отмечает, что это «играет на руку» Москве, которая годами обвиняет Запад в двойных стандартах.

3 января 2026 года США нанесли несколько ударов по Венесуэле, а также арестовали президента Николаса Мадуро и его жену. Их вывезли в США, где теперь Мадуро собираются осудить за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Ранее на Западе заявили, что своей операцией США напугали ВСУ.

