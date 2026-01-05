Российский оператор FPV-истребителя поразил дрон ВСУ, летевший к границе РФ

Оператор FPV-истребителя группировки российских войск «Запад» ликвидировал высотный разведывательно-ударный дрон самолетного типа «Щедрик», использовавшийся бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и направлявшийся к границе РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным ведомства, беспилотник обнаружил расчет радиолокационной станции (РЛС) подразделения войсковой противовоздушной обороны 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии. После этого операторы РЛС навели FPV-истребитель, находившийся в воздухе на боевом дежурстве, на цель. FPV-истребитель осуществил таран «Щедрика», тем самым уничтожив его в воздухе.

5 января в российских силовых структурах сообщили, что военные Вооруженных сил РФ поразили хранилище и площадку для запуска беспилотников ВСУ в Черниговской области. Задачу выполнил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В результате были уничтожены более 70 украинских дронов, а также несколько единиц автомобильной техники и взвод личного состава операторов.

Ранее подразделения ВС РФ ударили по цехам сборки дальних беспилотников ВСУ.