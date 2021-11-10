Захарова отметила роль Тихановской и Гуайдо в кризисе на белорусско-польской границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в миграционном кризисе на белорусско-польской границе частично можно обвинить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом она сообщила в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

По ее мнению, мигранты рвутся в Европу, ориентируясь на их пример. Захарова отметила, что Евросоюз забыл про «сюжет прошлого года», когда он принимал команды Тихановской и Гуайдо, которые Европа поддерживала в том числе материально. Те, в свою очередь, рассказывали об опасностях в их странах и благодарили Запад за поддержку.

«Они заявляли буквально схожие вещи: что они не могут больше находиться на территории своей страны, что они считают себя временно перемещенными людьми или беженцами, находящимися в изгнании. Что они ищут защиты, протекции, помощи. И страны ЕС эту помощь им оказывали», — заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что польским политикам, которые обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, нужно вспомнить, как «при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак» весной 2003 года.

На границе между Польшей и Белоруссией мигранты пытаются прорвать ограждения и пересечь границу. По информации белорусской погранслужбы, на такой шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.