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Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются в эффективности демократии

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин выражали сомнения насчет эффективности демократической системы власти. Об этом сообщает ТАСС.

«И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», — сказал Байден на виртуальном мероприятии по сбору средств для национального комитета американской Демократической партии Соединенных Штатов.

Он отметил, что мировые лидеры смотрят на разобщенность внутри американского общества и задаются вопросом, смогут ли США добиться успехов. Американцы должны ответить на этот вызов и непременно добиться успеха, подчеркнул глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на близкое по смыслу высказывание Байдена, заявил, что Вашингтон называет автократией любое государство, которое не соответствует американским параметрам.

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