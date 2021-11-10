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Путин поздравил сотрудников МВД и пообещал дальнейшую поддержку

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу на выборах и участие в борьбе с пандемией коронавируса, а также заверил, что власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников и их родных.

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период сентябрьского единого дня голосования. За решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», — заявил президент в своем видеообращении на телеканале «Россия 24» по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

По его словам, государство продолжит укреплять социальные и правовые гарантии сотрудников органов внутренних дел.

Он также заявил, что правоохранителям России следует и дальше совершенствовать борьбу с преступностью, особенно в киберсфере.

«Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков», — сказал Путин.

День сотрудника органов внутренних дел — профессиональный праздник сотрудников МВД РФ, отмечается ежегодно 10 ноября уже почти 60 лет.

Ранее Путин анонсировал ежегодный рост денежного довольствия силовиков.

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