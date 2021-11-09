Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
NASA готовится вернуть своих астронавтов на Луну в 2025 году 23:33
Отец Тайсона Фьюри рассказал, почему его сын должен завершить карьеру 23:29
Gulagu.net опубликовал новые видео насилия в саратовской тюремной больнице 23:25
Бывшего главу Европарламента «удивила» дружеская атмосфера на встрече... 23:22
Карпин отреагировал на слова Чорлуки о недостаточном профессионализме российских... 23:18
Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай вышла замуж 23:10
Пересильд рассказала, как Учитель пытался отговорить ее от полета в космос 22:56
Сын Бретта Халла рассказал о реакции россиян на негативный комментарий... 22:50
В японской больнице 30 лет пили воду из туалета, не зная об этом 22:50
Глава Pfizer заявил, что ревакцинацию от коронавируса придется проходить каждый год 22:50

Мэр Киева Кличко заявил, что Путин действует исключительно в интересах России

close
100%
Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент РФ Владимир Путин действует исключительно в интересах своей страны, однако эти действия затрагивают национальные интересы Украины. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы», — рассказал он.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, когда в 2014 году местные жители не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

На Украине считают Россию причастной к событиями на юго-востоке страны и называют «страной-агрессором». Российская сторона при этом неоднократно на всех уровнях подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений по урегулированию проблемы региона, которые она подписывала как посредник.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть