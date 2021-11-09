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Обама на саммите в Глазго использовал слово «я» 56 раз

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Jim Young/Reuters

Экс-президент США Барак Обама, прилетевший на климатический саммит в Глазго поддержать действующего главу Белого дома Джо Байдена, 56 раз использовал в своем выступлении местоимения «я» и «меня/мне», подсчитали в CNSNews.

«Теперь я частное лицо, поэтому такие поездки кажутся немного другими, чем раньше, — сказал Обама. — Меня не приглашают на большое групповое фото. Я снова стою в пробках. Когда я вхожу в комнату, не звучит музыка. С другой стороны, я могу произнести такую ​​речь без галстука, и это не будет скандалом. Я надеюсь. Но даже несмотря на то, что мне больше не нужно посещать такие саммиты, от старых привычек трудно избавиться», — сказал Обама, вызвав овации.

Ранее сообщалось, что Обама раскритиковал президентов России и Китая за отказ от личного участия в климатическом саммите COP26 в Глазго. Обама добавил, что США и Европа должны стать лидерами в этом вопросе, но подчеркнул, что остальные страны, включая Россию, также должны участвовать в решении климатических проблем.

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