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Сейм Литвы вводит чрезвычайное положение на границе с Белоруссией с 10 ноября

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Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters

Сейм Литвы большинством голосов объявил чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами. Об этом сообщается в микроблоге литовского парламента в Twitter.

«Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимой Литвы», — указано в сообщении.

По данным Sputnik Литва, «за» проголосовали 122 депутата, один член парламента выступил против, воздержавшихся не было. В документе сказано, что чрезвычайное положение введено для устранения угрозы для общества, которую представляет массовый приток мигрантов.

Режим ЧП вступает в силу с 10 ноября и продлится месяц. Его действие распространится вдоль границы Литвы с Белоруссией, а также на поселения иностранцев. В частности, на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ранее введение в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения одобрило правительство Литвы.

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