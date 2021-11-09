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МИД Польши пригрозил обращением к НАТО в связи c миграционным кризисом

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Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радио ZET заявил, что Польша готова обратиться к альянсу НАТО за помощью в связи с миграционным кризисом.

«В случае необходимости, если ситуация будет обостряться и дальше, мы не исключаем использования такой помощи», — заявил Яблоньский.

Он выразил надежду, что ситуация на границе с Белоруссией не приведет к размещению войск НАТО на границе.

«Но я могу себе представить, если Белоруссия и белорусские службы продолжат накалять ситуацию, атаковать нашу границу <…>, если ситуация будет обостряться, то мы будем использовать разные средства», — заявил Яблоньский.

Ранее премьер-министр и министр обороны Польши прибыли на границу с Белоруссией.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Некоторые мигранты рассказали, что они хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

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