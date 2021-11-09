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В МИД РФ напомнили Польше о правах человека из-за насилия над мигрантами

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Телеграм-канал «Baza»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

Она напомнила, что Польша является членом Совета ООН по правам человека.

«Смотрю видео, на котором польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через белорусско-польскую границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву, и думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека», — написала дипломат в Telegram.

Накануне в белорусском погранкомитете сообщили, что польские пограничники задействовали авиацию и слезоточивый газ, чтобы психологически воздействовать на беженцев.

Ранее Польша решила закрыть пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. В польской погранслужбе уточнили, что теперь путешественники должны будут направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Некоторые мигранты рассказали, что они хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

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