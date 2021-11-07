Захарова прокомментировала атаку беспилотника на патруль ОБСЕ в ЛНР

Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ, а взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», — подчеркнула дипломат.

Захарова также напомнила, что Киев нарушает минские договоренности, а Париж и Берлин больше «не могут делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима».

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, как возле населенного пункта Болотенное к северо-востоку от Луганска пролетел беспилотник, в непосредственной близости от наблюдателей также прозвучал взрыв.

Кроме того, когда патруль продолжал движение, наблюдатели слышали взрыв от разрыва боеприпаса на расстоянии нескольких десятков метров от своего местоположения. Патруль немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в станице Луганской.