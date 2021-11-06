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Экс-глава МВД Украины Аваков сравнил Россию с гитлеровской Германией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-глава МВД Украины Аваков заявил, что в настоящий момент происходит «аншлюс Белоруссии» Россией и сравнил эти события с включением Австрии в состав гитлеровской Германии. Об этом он рассказал в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера», которое доступно в Youtube.

По его словам, Россия контролирует около 4 тысяч километров границы с Украиной: 2 тысячи километров с РФ, чуть больше тысячи – с Белоруссией, Приднестровье, морская граница. Он заявил, что в настоящий момент происходит «аншлюс Белоруссии».

«Я намеренно говорю это слово, потому что это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии», - сказал Аваков.

Интеграционный декрет, предусматривающий принятие 28 совместных программ, подписал Путин и Лукашенко. Они охватывают углубленную интеграцию России и Белоруссии практически во всех важнейших отраслях и фактически создают механизмы развития единого экономического пространства. Это промышленность, финансы, энергетика, агропромышленный комплекс, транспортный рынок, законодательство и прочее. Обе стороны при этом настаивают, что интеграция не ставит под сомнение суверенитет российского и белорусского государств.

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