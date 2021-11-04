Белорусский парламентарий пояснил, что значила просьба Лукашенко посетить Крым

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного Совета означает признание полуострова российской территорией. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», сообщает ТАСС.

«Вне всякого сомнения», — сказал Савиных, отвечая на вопрос означает ли заявление Лукашенко признание Крыма российским.

По его словам, Белоруссия давно считает Крым российской территорией, но это не было «формализовано для российского медийного пространства».

На заседании Высшего государственного Совета Президент Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину, что его не пригласили в Крым. Он отметил, что Украина закрыла воздушное пространство для Белоруссии, и через эту страну попасть невозможно.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией еще не был на полуострове.