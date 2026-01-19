Россиян предупредили о сильной магнитной буре

В ближайшее время ожидается начало магнитной бури уровня G4. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

«В течение 20-30 минут начнется геомагнитная буря уровня G4. Если у Вас чистое небо, ищите полярные сияния», — говорится в сообщении.

До этого в ИКИ РАН рассказали, что 20 января на Землю обрушатся магнитные бури класса G3/G4. Отметка G4 означает «очень сильную» магнитную бурю по пятибалльной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

11 января ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, представляют ли угрозу для людей взрывы на Солнце. По его словам, есть события на Солнце, которые могут отразиться на их состоянии. Ученый пояснил, что это могут быть мощные всплески или вспышки в короне Солнца, которые выбрасывают плазму. Если ее сгустки достигают Земли и они достаточно мощные, то они способствуют образованию магнитной бури.

Ранее на Солнце произошла сильная вспышка.