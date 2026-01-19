Размер шрифта
На Урале ищут мать двоих детей, которая ушла на работу и бесследно исчезла

Е1: на Урале три недели ищут женщину, которая ушла на работу и пропала
В Первоуральске разыскивают 41-летнюю мать двоих детей, которая ушла на работу 1 января и домой не вернулась. Об этом сообщает Е1.

По словам мужа пропавшей, утром женщина взяла у сына деньги на проезд и уехала работать в магазин, после смены она отправилась домой и вышла на связь с семьей только 7 января. Женщина находилась в неадекватном состоянии, сказала, что «боится идти домой», и после этого разговора перестала отвечать на звонки.

Мужчина пояснил, что его супруга в последние годы страдала от проблем с алкоголем, периодически уходила из дома, но обычно возвращалась в течение недели. На этот раз ее отсутствие затянулось, что вызвало серьезные опасения. Поиски родственников в вероятных местах, включая работу, результата не принесли. К поискам пропавшей подключились волонтеры и оперативники.

До этого в Башкирии пропавшую школьницу нашли без сознания на берегу водохранилища. Девочка отдыхала вместе с отцом в одном из туристических комплексов на берегу водохранилища. Утром она вышла на прогулку и к обеду не вернулась. После того как связаться с ней не удалось, отец обратился за помощью в экстренные службы.

Ранее женщина уехала делать макияж в Екатеринбург и бесследно пропала.

