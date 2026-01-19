Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Нигерии похитили 171 прихожанина при нападении на церкви

Вооруженные люди похитили 171 прихожанина во время нападения на церкви в Нигерии
Lekan Oyekanmi/AP

Представитель Ассоциации христиан Нигерии Джозеф Хаяб заявил о массовом похищении прихожан в штате Кадуна 18 января. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, 171 человек стал жертвой вооруженного нападения на несколько церквей.

«Джозеф Джон Хаяб, заявил журналистам в понедельник, что верующие были похищены во время воскресных богослужений в церквях Херувимов и Серафимов №1 и №2 в населенном пункте Курмин Вали… Он объяснил, что восьми похищенным удалось сбежать, однако оставшиеся 163 человека остаются в заложниках», — говорится в сообщении.

Ранее в нигерийской прессе появлялась информация об одновременном нападении на три церкви в штате Кадуна, в результате чего более сотни верующих были захвачены в заложники прямо во время воскресной службы.

В последнее время в Нигерии участились похищения людей: в конце ноября бандиты совершили нападение на одну из деревень в центральной части страны, захватив в плен 54 местных жителя. В это же время, в том же регионе, вооруженные люди ворвались в церковь и похитили пастора и 11 прихожан. 15 декабря в штате Коги, расположенном в центральной Нигерии, террористы похитили 15 верующих. Эти события подчеркивают растущую нестабильность и угрозу безопасности в регионе.

Ранее Трамп допустил новые удары по Нигерии в случае расправ над христианами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660055_rnd_5",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+