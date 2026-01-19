Размер шрифта
Тюменские гаишники остановили авто и обнаружили у пассажира килограмм мефедрона

Telegram-канал МВД Медиа

В Тюмени у 22-летнего пассажира иномарки обнаружили килограмм мефедрона. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на улице Юрия Семовских — гаишники для проверки документов остановили автомобиль Kia, за рулем которого была 33-летняя женщина. При этом на пассажирском сиденье был молодой человек, который заметно занервничал, общаясь с правоохранителями — инспекторы решили провести досмотр машины в присутствии понятых.

В результате под передним пассажирским сиденьем, где сидел молодой человек, обнаружили прозрачный пакет с веществом белого цвета, а также 13 шприцев. Кроме того, в спортивной нагрудной сумке пассажира нашли еще четыре свертка, перемотанных скотчем.

Пассажира задержали, и на допросе он рассказал, что нашел в интернете подработку «закладчиком» — он забрал наркотики и должен был разложить их по тайникам в Тюмени. Экспертиза установила, что изъятым веществом является мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Водительницу машины допросили в качестве свидетеля.

Ранее мигранта с мефедроном в бутылках из-под йогурта поймали в Петербурге.

